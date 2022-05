Miriam, la madre del hijo de Alejandro Nieto habla por primera vez y muestra pruebas: "Conmigo ha tenido esos prontos"

La expareja del ahora superviviente ha contado que estuvo con él "unos diez años de relación" y cuenta cómo fue todo: "Mi relación ha sido mucho sufrimiento y no es como aparenta ser en televisión. Conmigo ha tenido esos prontos y ya contaré más detenidamente. Antes de irse a 'Supervivientes' me dijo que él nunca había querido ser padre y que esa responsabilidad era mía y que me apañara yo".

"Ya estoy cansada de que se hablen cosas que no son reales, no me voy a callar más", asegura y es que Miriam no quería "que se supiera nada de mi hijo y él lo ha utilizado". Cuenta que sus padres están pasando "bastante sufrimiento". Y afirma que Alejandro "no" se ha portado bien como padre.