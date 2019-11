Hugo Sierra se emociona en su terapia de coaching: "Estoy viviendo una pesadilla, todavía no me creo que sea real"

En cuanto al pasado, Hugo asegura que todo fue muy bien al principio, compartían amor y no existía frialdad, aunque sí que tuvieron un episodio delicado cuando nació su hijo. Además, asegura que es posible que tuvieran falta de comunicación porque no sabe por qué Adara dijo que no se sentía deseada. Hugo se ha emocionado hablando sobre los sentimientos de su novia hacia Gianmarco y cree que es posible que el concurso haya sido una huida para ella: "Si hubiese sabido que todo estaba tan mal no la hubiese animado a entrar en ‘GH VIP".

"Voy a intentar recuperarla"

En la segunda parte de la terapia, Hugo se ha centrado en el presente y en el futuro. Ha asegurado que no tiene rencor ni ira pero que está decepcionado y desconcertado. Además, cree que ahora que Gianmarco y el Maestro Joao no están concursando en el programa, ella está volviendo a vivir su realidad: "Se deja llevar, es muy influenciable".

En cuanto a las declaraciones que hizo sobre él dentro de la casa, Hugo asegura que está muy tranquilo porque defiende que ni es un vago ni es frío ni la mandó a la mierda. "Estoy viviendo una pesadilla, todavía no me creo que sea real", ha dicho Hugo. En el futuro, va a intentar recuperarla: "Voy a intentarlo porque si no ya lo hubiese dicho, pero no me sale decir que no quiero ni verla", ha zanjado.