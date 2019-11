Los colaboradores explican por qué Antonio David "no puede" ser mileurista: "Por el dinero de las demandas a las que tiene que hacer frente"

Olga Moreno, mujer de Antonio David, dio una entrevista el pasado sábado 23 de noviembre en 'Sálvame Deluxe' que no dejó indiferente a nadie. Olga contó que su marido podría tener una profesión fuera de la televisión pero que la cantidad de demandas a las que ha tenido que hacer frente no le permiten ser mileurista. Antonio Montero ha sido muy crítico con estas declaraciones: "No quiere ser mileurista y por eso va a 'GH VIP' que pagan muy bien la semana a hablar de Rocío Carrasco".