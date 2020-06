Jorge Pérez cuenta qué le dijo Hugo Sierra tras proclamarse ganador de 'Supervivientes': "Ya sabes cómo soy"

El ganador cuenta cómo ha sido su relación con Hugo durante toda la estancia en Honduras: “Ha sido una persona con la que he tenido mucho trato. Hay una parte de su concurso en que se vuelve oscuro ”, relata. Todos ya sabían que al uruguayo siempre le había gustado tener momentos de soledad, alejado de sus compañeros, y que no era raro. “Pero hubo un momento en que su carácter solo cambia cuando gana una recompensa o una prueba”, explica Jorge.

¿Y qué pasó tras la gran final, a la que Hugo prefirió no acudir? Jorge dice que no fue hasta el día siguiente cuando su compañero se dirigió a él: “Me dio la enhorabuena y se disculpó por no haberme felicitado el día anterior. Me dijo: ‘Ya sabes cómo soy”.