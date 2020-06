Hugo Sierra deja plantados a sus compañeros en la proclamación del ganador de 'Supervivientes 2020': "Ha declinado la invitación"

En su duelo con Jorge Pérez por clasificarse para la gran final, Hugo Sierra ha sido el perdedor . El uruguayo no se ha tomado demasiado bien la derrota y anunciaba un cambio de vida radical alejado de la televisión . " Eso pasa a veces por tener la boca grande . Por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos, por no callarme nada, porque hay que ser real. Tener la boca grande a veces hay gente que no lo entiende", explicaba el ganador de 'GH Revolution'.

"He estado reflexionando estos días y esto de los realities no es para mí. Este será el último reality que voy a hacer. Me dedicaré con la misma pasión a mi nuevo trabajo. Le digo gracias a la producción, a mi legión que les veré en mi directo y nada, a todos gracias y hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia", argumentaba.