Jorge Pérez se moja y habla de Avilés: "En más de una ocasión le hubiera metido la cabeza debajo del agua"

Gema López afirma que, aunque ella era proJorge, no le gustaba que el ganador de ‘Supervivientes’ no se posicionara en las discusiones. Jorge le responde que ha tenido que controlarse: “Ha habido momentos en que hubiera estrangulado a alguien. Yo no siempre he sido así de tranquilo. He sido más impulsivo y más irascible”. Pero, en su opinión, “es más fácil atacar que aguantar con un escudo”.