Nadia, supuesta amiga especial de Iker Casillas: "Su intención desde el principio era conocerme"

“Él me decía que tuviese calma”

Ella no esperaba que la cosa fuera a más dada la situación de Casillas, casado entonces con Sara Carbonero. De hecho, estuvieron más de dos meses intercambiando mensajes y audios: “Nunca le he buscado yo”, reiteraba.

Además, tiene claro que ella no tiene nada que ver en la ruptura de la pareja: “Esto no era de ahora”. Según cuenta, el futbolista no quería hablar de nada personal, pero sí le dio a entender algo: “Más o menos y sin especificar nunca, ha sido que nunca es lo que parece, que no es fácil y que calma”.