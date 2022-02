Las fotografías de Iñaki Urdangarin junto a una mujer paseando de la mano por la playa supusieron un auténtico torrente mediático de informaciones... pero podría haber más. Según la información de Terelu Campos, Ainhoa Armentia podría no ser la única mujer en la vida del exduque de Palma: "Sé que hay otra persona", decía una testigo.

La confidente nos cuenta que conoce a Iñaki Urdangarin porque frecuenta a menudo la casa de una amiga en común. Define a la Infanta Cristina como "súper maja" y nos habla de una relación "natural" en el matrimonio, "como si no hubiera problemas", aunque sin gestos de cariño: "Él ni empalagoso ni cariñoso ni detalles de algún roce..."

La confidente asegura que tiene constancia de que además de Ainhoa Armentia "hay otra persona" a la que habría conocido en Suiza: "Yo soy muy amiga de ella". Asegura que es algo que "va de años", incluso de antes de que Urdangarin entrara en prisión: "Esto ya era como un tonteo (...) A ver, una relación así como superestable no es, pero un tonteo clarísimo, clarísimo".

Al parecer, esta chica tiene 29 años y ahora no está trabajando y sus padres están viviendo en Suiza. Al parecer, se trata de una familia de clase alta: "Sí, mucha, mucha. Ella no se mueve por un ambiente que no esté acorde con sus posibilidades".