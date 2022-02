Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina se encuentran en el ojo del huracán. La pareja emitió un comunicado anunciando la "interrupción" de su matrimonio después de que se publicarán unas imágenes del ex Duque de Palma con una mujer hasta ahora desconocida, Ainhoa Armentia .

De la Infanta Cristina no habíamos tenido noticias, hasta ahora. Este programa ha conseguido en exclusiva imágenes de Cristina de Borbón. José Luis Luna, que reside en Ginebra, localizó a la Infanta el pasado 24 de enero y en 'Ya son las ocho' hemos conectado con él para que nos cuente todo sobre el encuentro .

"Paseando por Ginebra yo me la encontré en la parada del metro. Sabía que era ella, hacía el mismo recorrido que yo. Pasaron dos guardaespaldas e hice la foto. La seguí por el parque de los Bastiones hasta arriba. Me preguntaron si era de prensa y dije que no", cuenta nuestro testigo asegurando que la exduquesa de Palma lucía triste y más delgada.