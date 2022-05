Sigue Telecinco EN DIRECTO

El dinero en el banco de Anabel Pantoja y Kiko Matamoros

Raquel Bollo e Irene Rosales opinan sobre la relación de Anabel y Yulen

En 'Sálvame' tenemos imágenes inéditas de Anabel Pantoja hablando sobre su exmarido Omar Sánchez, en 'Supervivientes'. Además, hablamos con Omar Sánchez, Raquel Bollo e Irene Rosales para conocer su opinión.

Anabel confiesa a sus compañeras, mientras se pegan un buen baño, que Omar le ha "jurado que no hay nada, yo a él también", refiriéndose a terceras personas. A pesar de que aún hay sentimientos de por medio, la concursante de 'Supervivientes' quiere que Omar "sea feliz, pero con gente de la tele lo menos posible, yo mientras no esté con nadie de la tele".

A pesar de que ambos hayan confesado que no hay nadie más, Anabel tiene miedo, "me voy a encontrar un pastel gracioso, estará con alguien". Sobre su ruptura, Anabel creo que uno de los problemas fue no ir de luna de miel, ya que visitó a su abuela, "yo sé que hice mal, pero es lo que sentía".

Pero los últimos días de la concursante, antes de despegar a Honduras, fueron en compañía de Omar, "hasta el último día durmió allí en casa, me llevó al aeropuerto, me ayudó a hacer la maleta, otro dice búscate la vida, me has dejado".

Por otro lado, hablamos con Omar Sánchez, el cual no quiere comentar nada sobre su actual situación con Anabel , "yo no voy a entrar. Lo siento, pero ni quiero ni tengo ganas". El exconcursante de 'Supervivientes' considera que Anabel "está haciendo un concurso muy bueno, está sorprendiendo para bien". Eso sí, la situación se tensa cuando preguntamos por el tonteo de su ex con Yulen, "al final es su concurso y ya está".

Raquel Bollo, sobre Anabel Pantoja: "Que sea feliz con quien sea"

En la Feria de Sevilla preguntamos a Raquel Bollo sobre el triángulo amoroso de Anabel, Omar y Yulen, "yo quiero que ella sea feliz, sea con quien sea, con su marido, con una pareja nueva. Pero creo que es muy pronto para decir que tiene algo con Yulen".

Además, defiende a la sobrina de Isabel Pantoja, ante las insinuaciones del tonteo con su compañero de concurso, "creo que Anabel es una niña muy cariñosa, muy de piel, muy de tocar, yo creo que se ha aferrado a él". Una versión que sostiene Irene Rosales, "es más de amistad, Anabel siempre congenia muy bien con los chicos, creo que no hay nada más que una amistad".

