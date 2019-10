Irene Junquera: "Lo único que me preocupa es defraudar, muchas veces no me he reconocido"

Responde a las preguntas de Carlota Corredera, que entrevista a las nominadas en la casa de Guadalix de la Sierra

Carlota Corredera ha entrevistado a las nominadas en la casa de ‘GH VIP’ e Irene Junquera se ha sincerado. Ante la posibilidad de ser expulsada, la concursante lo tiene claro, estará contenta tanto si se va como si no: “Ahora hay algo que, si me voy, tengo ganas de estar fuera también”.

Irene cuenta que tiene una forma de ser que “para bien o para mal” no pasa desapercibida. Se define como “cariñosa” pero también “controladora” y se considera “resolutiva”, unos rasgos que, unidos, pueden gustar a unos pero también “sacar de quicio” a otros. Pero ¿A quién cree que saca de quicio? Irene nos da tres nombres: Joao, Gianmarco y Antonio David.

La concursante tiene la conciencia “tranquila” pero también “algún miedo”: “Lo único que me preocupa es defraudar, muchas veces no me he reconocido. Aquí adolezco de carácter pero es verdad que aquí dentro hay cosas en las que no me siento yo”.

Irene explica que todos tienen “cosas de fuera” que le hacen actuar de un modo determinado y, en su caso, es que no le gusta el conflicto: “Los gritos me afectan mucho, lo paso muy mal… En la calle sí que saco mi carácter porque luego me voy a mi casa. Tengo miedo a haber defraudado a la gente que me trajo aquí”.

Adara y su situación "surrealista" con Pol y Joao