Evidentemente molesta y enfadada, Irene atendía apenas 24 horas después a las preguntas de la prensa diciendo: “Estoy bien no sé de dónde se han inventado esas cosas, estamos bien”.

Irene recuerda que Kiko contó en su momento el problema que ha tenido, pero no le parece justo que se le cuestione a cada paso: “No hay que estar acusándolo cada dos por tres, es lo único que me duele”.

Pero si todo está bien ¿Por qué no le acompaña a los bolos? La respuesta es clara, por sus hijas: “Sabéis que mi situación ha cambiado, antes podía acompañarlo mucho pero ahora no tanto porque no tenía con quién dejar a las niñas”.