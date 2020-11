No es la primera vez que Isabel Pantoja deja ‘colgada’ a su hija: su ausencia en 'Supervivientes' y su 'rajada' en 'Sálvame'

Sin embargo, esta no es la primera vez que Isabel Pantoja deja ‘colgada’ a su hija. En el año 2015 participó en ‘Supervivientes’ pero durante su paso por el reality la concursante no recibió una llamada de su madre.

En aquellos tiempos, Isabel estaba en prisión, con lo que Isa entendió que fuera Dulce y no su madre quien la llamara para infundirle ánimos y darle apoyo estando en Honduras. Sin embargo, a su regreso supo que su madre había tenido un permiso penitenciario, con lo que no entendió la ausencia: “Te quiero mucho, pero no entiendo por qué no me llamaste”.