Antonio David se ofende y se va del plató cuando se recuerda que Rocío Jurado le tocó los pechos a Lydia Lozano

"Son temas que delante mío no me gusta que se toquen", se ha excusado Antonio David

Se sintió muy ofendido por un comentario de Lydia antes del 'Deluxe': "Me da una rabia cuando AD mira a JJ y se ríe porque es que parece que le quiere..."

La bronca entre Lydia Lozano y Antonio David Flores no se cerró en el 'Deluxe'. Hoy han tenido dos encontronazos en 'Sálvame' que han acabado con el ex de Rocío Carrasco marchándose del plató muy afectado.

Todo ha empezado porque Jorge Javier Vázquez ha recordado un comentario que Lydia Lozano hizo en maquillaje antes de que comenzara el 'Deluxe' y que ofendió mucho a Antonio David, aunque nadie entendía muy bien la razón. "Me da una rabia cuando Antonio David te mira y se ríe porque es que parece que te quiere...", le dijo Lydia al presentador. Gema López dice que entendió este comentario más "como peloteo que como deseo", pero AD seguía muy serio. Jorge intentó aclarar las cosas y tirar de la lengua al aludido, que se resistía a dar una explicación de su actitud. "Yo entiendo que el deseo no existe, entonces no entiendo por qué te molesta esta historia".

Antonio David no quiso dar ninguna respuesta clara, pero dijo: “Paramos con la guasa, no me hace gracia. Además tú sabes que yo no te peloteo”. Nadie entendió su enfado y Jorge siguió preguntándole, y quizá poniendo algo de luz sobre el asunto: “¿Crees que Lydia insinuó que tú eras capaz de pasar por el aro para conseguir una silla en ‘Sálvame’?” El colaborador tachó de muy fea esa posible interpretación.

Antonio David se va del plató