Las razones del enfrentamiento de la familia Pantoja a raíz de la entrevista

El inicio de una guerra a raíz de la exclusiva de Lecturas concedida por Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja

La cantante Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera libran una batalla mediática que ha agitado el mundo del corazón en España. El dj ha dedicado demoledores titulares contra su madre y ha asegurado que se siente decepcionado y engañado por la tonadillera... pero ¿qué ha pasado realmente entre ellos? ¿qué les ha llevado a este punto de no retorno? Analizamos paso a paso todo lo que ha ocurrido en este histórico conflicto que ha arrasado con la paz en Cantora.

El inicio de los problemas: la entrevista de Kiko Rivera

El 17 de Octubre, Kiko Rivera acude a ‘Sábado Deluxe’ para hablar de las últimas infidelidades a su mujer Irene Rosales. El dj reconoce parte de ellas y termina confesando que atraviesa una depresión. En ese momento, su madre Isabel Pantoja interviene en directo por teléfono pero, lejos de consolarle, recrimina a su hijo que no le haya contado sus problemas antes de sentarse en un plató de televisión.

“No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal (…) Hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante (…) Quiero que seas un hombre como eres pero… ¿tú por el suelo? De qué y de cuándo. Yo te he criado muy bien para que tú te sientas triste (…) Yo mañana cojo el coche y te doy lo besos más grandes el mundo para abrazarte (…) Jamás te dejaré que estés por el suelo porque nunca lo has estado ¡y no te lo voy a permitir! No tienes derecho a hacer eso porque te has daño y nos haces daño a las personas que te queremos”, dijo la artista afectada.

Kiko no entiende sus reproches y le responde de manera cortante: “Me duele que me digas que no tengo derecho a estar así. Yo no puedo fingir estar bien porque no sé hacerlo. Si he provocado un daño… lo siento, pero necesito abrazos y necesito besos, no necesito que me digan que no tengo derecho a estar así”.

La primera pulla de Kiko Rivera

Esa noche, la artista promete ir a casa de su hijo al día siguiente para llenarle de cariño; pero la visita nunca se produce y el 20 de octubre Kiko lanza su primer ataque en Instagram. “Las palabras se las lleva el viento”. A partir de este momento, el dj utilizará sus redes sociales como el principal medio donde criticará de manera persistente a la tonadillera.

La llamada de Isabel Pantoja en ‘El programa de Ana Rosa’

Horas después del mensaje de Kiko, Isabel Pantoja entra por teléfono en ‘El Programa de Ana Rosa’. La cantante se muestra dolida y asegura que se han malinterpretado sus palabras.

"Estoy cansada de escuchar tantas mentiras”, empieza diciendo en una conversación donde insiste en que la relación con su hijo no atraviesa ningún bache. “Yo no digo que mi hijo no tenga una depresión, nadie quiere más a mi hijo e hija que yo. Si mi hijo tiene una depresión, quería darle a entender que hay una posible curación (…) Hace tres semanas que él no viene a Cantora, pero es mentira que yo no tengo contacto con mi hijo. Hablo con él todos los días”.

Pantoja recalca que se desvive por sus hijos y se enfrenta a quienes la llaman “egoísta” por no empatizar con el sufrimiento de Kiko. “Mamá, déjalo, porque esto se soluciona en casa", le responde su hija Isa, que está presente en plató. "¿Por qué él no lo soluciona en casa y lo habla ahí?”, responde la artista enfada por el escarnio público en el que se ha visto envuelta.

Las indirectas de Kiko en Instagram

El conflicto toma un respiro pero Kiko continúa estando muy presente en redes sociales. El exconcursante de ‘GH DÚO’ comparte fotografías junto a su mujer y sus hijas, realzando el valor de la familia.

Cuatro días después, el 24 de octubre, Kiko vuelve a la carga: “Estoy harto de escuchar mentiras y de gente que por quedar por encima es capaz de pisotear al que sea”.

En los días posteriores, Kiko cuelga mensajes asegurando que volverá a ser el hombre feliz que era; pero el 27 de octubre deja claro que los problemas con su madre no se han solucionado: “Ya no me enfado. Solo observo, miro, pienso, me decepciono y me alejo si es necesario".

Kiko entra en una dinámica de enviar indirectas contra su madre a través de Instagram y el 29 de octubre publica lo siguiente: “A veces es mejor quedarse callado y que las personas se descubran por su propia lengua”.

El dj cada vez se corta menos a la hora de atacar públicamente a Isabel Pantoja y el 1 de noviembre, junto a una foto con su padre, habla de manera directa sobre el verdadero motivo que ha provocado la gran guerra en Cantora: el reparto de la herencia de Francisco ‘Paquirri’.

“Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré”.

Kiko no da tregua y el 2 de noviembre asegura que ha abierto los ojos en la gran mentira que lleva viviendo toda su vida: “El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado”.

El 03 de noviembre, Kiko comparte una fotografía junto a Mila Ximénez anunciando que ha concedido una exclusiva hablando del conflicto que tiene con su madre Isabel Pantoja: “Señores, yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida”.

La demoledora exclusiva de Kiko Rivera

El 4 de noviembre, se publica la demoledora entrevista de Kiko en la revista Lecturas. El dj define a su madre como una persona “prepotente” y asegura que la artista “se ha comido” a la persona.

“Te has vendido como la mejor madre del mundo. Y, mamá, perdóname pero no lo eres (…) Mi madre no existe como abuela. Siempre dice que está cuidando a la yaya, pero no está 24 horas… ¿No tienes tiempo de ver a tus nietas? ¡Ya ni a tu hijo! Olvídate de tu hijo que se te da bastante bien, pero no digas que eres la mejor abuela porque es mentira”, dice enfadado.

Kiko asegura que se ha sentido “usado” por su madre y responde con fiereza a sus reproches: “Dice que vendo mis penas. ¿Tú me lo dices a mí? ¿Que te has vendido toda la p*** vida como la viuda de España? Cuidado con lo que dices, mamá. No eres nadie para darme consejos”.

Además, el entrevistado aborda el polémico tema de la herencia de 'Paquirri' y expresa públicamente su desconformidad con el reparto de Cantora: “Mis abogados han pedido el testamento. Quiero enterarme de la verdad. Solo tenía siete meses cuando murió. Llevo detrás de esto mucho tiempo. Me huelo lo peor. A veces es mejor no enterarse de las cosas para no sufrir. En el fondo de mi corazón sé que algo pasa (…) Yo no cedí Cantora a sabiendas. Cuando tenía 18 años fui a firmar con ella. Pero claro, a esa edad y la vida que yo tenía, mi madre me dice 'firma esto' y yo voy de cabeza. Ni siquiera recuerdo que firmé".

Kiko defiende a su mujer Irene Rosales

Isabel Pantoja no se manifiesta sobre las durísimas declaraciones de su hijo pero algunos colaboradores de televisión, que dicen haber hablado con ella por teléfono, aseguran que la cantante responsabiliza a Irene Rosales de los movimientos que ha hecho su hijo.

“Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí”, escribe Kiko en Instagram. Después de haber contado en ‘GH DÚO’ que su madre y su mujer fueron las personas que le ayudaron a salir del mundo de las drogas, Kiko rectifica de sus palabras y concede todos los méritos a su mujer: “Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida (…) Gracias a ti mi vida cambio, tras muchos años de lucha, pero fue por ti solo y exclusivamente por ti”.

Isa Pantoja se entera de la guerra familiar

El 05 de noviembre, Isa Pantoja, que se encuentra concursando en ‘La casa fuerte 2’, conoce los demoledores titulares que Kiko ha hecho contra su madre. La joven sufre un ataque de ansiedad en directo y prefiere no posicionarse en esta guerra: “Para mí es muy desagradable”.

Irene Rosales toma la palabra en ‘Viva la vida’

Tras haber sido señalada como la mano que mece la cuna, el 07 de noviembre Irene Rosales aparece en su programa ‘Viva la vida’ para defenderse, “triste” y “cansada”. La mujer de Kiko Rivera aclara que siempre ha tenido una buena relación con su suegra pero reconoce que no ha hablado con ella ni le ha pedido explicaciones de sus presuntas acusaciones.

“Que me hagan culpable de una cosa tan grave, me duele (…) Me han dado ganas de escribirla para preguntarle si es verdad pero no la he llamado por prudencia (…) Yo no manejo a Kiko para nada, él es muy impulsivo y no se deja manejar. Yo quiero pensar que ella no ha insinuado eso. Me duele por él porque lo está sufriendo el doble, a mí me duele verlo como está”.

Irene confiesa que Kiko Rivera está “destrozado” y explica que, bajo su punto de vista, el gran problema que siempre ha habido entre madre e hijo es una falta de comunicación total.

El comunicado de Isabel Pantoja

Después de haber permanecido en silencio desde su llamada a Ana Rosa, el 11 de noviembre Isabel Pantoja rompe su silencio a través de un comunicado que sus abogados lanzan en la revista ‘HOLA’.

En él, se dice que la cantante está “hundida” y que tomará medidas con el fin de limpiar su nombre. Pantoja adelanta que nunca hablará mal públicamente ni de su hijo ni de su nuera pero desmiente punto por punto rodas las informaciones que se han vertido sobre ella.

Isa P. defiende a su madre

El 12 de noviembre, la hija de la cantante es puesta en conocimiento en ‘La casa fuerte 2’ de cómo ha avanzado el conflicto entre su madre y su hermano. Isa reconoce que no entiende los ataques de Kiko y critica que dé munición a los enemigos de su madre. Chabelita pide que ambos paren la guerra pero no puede disimular la profunda molestia que siente con su hermano.

El especial de la herencia de 'Paquirri'