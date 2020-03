Jesús Vázquez: "No me quiero retirar pero me lo quiero pasar bien antes de ser mayor"

Y también se acuerda de su compañera: “No nos vemos hace mucho tiempo pero Penélope era muy simpática, muy divertida y muy traviesa. Congenié muy bien con ella”. Compartieron poco tiempo en televisión porque, según ha contado, la actriz tenía muy claro su futuro: “La tele para ella fue un trampolín. Me dijo que tenía representante y que nos fuésemos juntos porque yo también estaba estudiando interpretación, pero me quedé. Cuando entré en un plató por primera vez supe que eso era lo mío”.

A pesar de que tiene nuevos proyectos, como el programa ‘Idol Kids’, también quiere que se inicie gente “nueva y muy joven” en la televisión para poderse retirar. No es algo que tenga en mente, pero sí sabe qué hará cuando llegue el momento: pasárselo muy bien. “No me quiero retirar, pero quiero empezar a gastar el dinero antes de ser mayor”, ha explicado.

“Lo quiero donar todo”

Lo que también tiene muy claro es que hará con el dinero que le “sobre” cuando ya no esté: “Cuando mi marido y yo no estemos, queremos donar todo lo que no sobre a la sociedad que ha sido tan generosa conmigo y no nos voy a quedar nada”. Y es que el presentador es embajador de ACNUR y gracias a formar parte de esta organización, se ha dado cuenta de la gran oportunidad que tiene: “Gracias a la televisión he podido emplear mi vida echando una mano a los demás. Es un gran escaparate y un gran altavoz”.