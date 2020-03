Teresa Campos se emociona: “Me parece bien que digan que tengo novio aunque no lo tengo porque estaba harta de que dijeran que era la cornuda de España”

Alonso Caparrós tomaba la palabra entonces para decir que le encanta cómo está viviendo las cosas y la presentadora se emocionaba: “Luego hay que pasar cosas muy malas en la vida, ya las he pasado y a día de hoy todavía no las entiendo…”

Reflexionado, Teresa decía que hay días que cuando se despierta piensa: “¿Qué me ha pasado?” y, cuando Paz Padilla le preguntaba si seguía triste, Teresa respondía que hay muchas maneras de hacer las cosas: “No es el porqué sino el cómo… siempre ves alto, te despiertas…”

Teresa no podía evitar emocionarse pero se recomponía rápido y decía: “Bueno, que me parece muy bien que digan que tengo un novio aunque no lo tengo porque estaba harta de que dijeran que era la cornuda de España”.