Jorge Javier ha hablado con Rocío Carrasco: "Me ha sorprendido su tono de voz"

Rocío hablará por primera vez sobre todas las polémicas de las últimas décadas

"No me siento maltratada, me siento muy maltratada, he tenido miedo a vivir la vida que me han hecho vivir. He tenido pánico a levantarme, porque no sabía lo que me iba a pesar durante el día. A eso le tenía terror, a la incertidumbre de no saber qué te iba a pasar", ha revelado.