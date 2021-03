Antonio David habla desde Málaga y brota cuando conoce las claves que han llevado a Rocío Carrasco a hacer el documental

El colaborador de 'Sálvame' anuncia medidas legales contra Rocío Carrasco

Rocío Carrasco dice sentirse "muy maltratada"

Antonio David Flores ha atendido a ‘Sálvame’ desde Málaga y ha estallado cuando ha conocido las tres claves que Jorge Javier Vázquez ha desvelado hoy y que ponen luz a las razones que han llevado a Rocío Carrasco a hacer el documental que se emitirá el próximo domingo en Telecinco. En ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva”, su exmujer da por primera vez su testimonio de todo lo ocurrido en los últimos 20 años y que nada tiene que ver con la versión del colaborador de ‘Sálvame’.

En las claves aportadas por Jorge Javier, Rocío Carrasco alude al “maltrato de su exmarido. Ha sido en ese momento cuando Antonio David ha estallado y ha defendido su inocencia: “Quiero que quede muy claro: A mí mi exmujer me denunció por violencia de género física y psicológica. Y he sido absuelto, que se entere España entera, absuelto. Voy a tomar medidas judiciales contra ella. No voy a volver a pasar de nuevo por los tres años de calvario que he pasado metido en mi casa, con la cabeza agachada porque me daba vergüenza salir”.

Antonio David anuncia medidas legales contra Rocío Carrasco

Antonio David ha insistido, muy enfadado, en que en la vida ha “faltado al respeto” a Rocío Carrasco ni la ha “tocado con un dedo”. Por eso ha anunciado medidas legales: quiere protegerse a sí mismo y a su familia de las acusaciones, para no volver a vivir el calvario que pasaron cuando fue acusado de maltrato la primera vez. “Estoy preparado para lo que ella hable de mí, con la armadura y los cargadores puestos. Que sepáis una cosa, no tiene la verdad absoluta. No voy a permitir que esa señora vuelva a hacer ver a la sociedad que soy una persona que la ha maltratado”, ha dicho.

Rocío Carrasco: "No me siento maltratada, me siento muy maltratada"

'Sálvame' ha emitido hoy cuatro fragmentos de la entrevista previa a la grabación del documental de Rocío Carrasco. En uno de ellos, la hija de Rocío Jurado habla del terror que sentía cada mañana al levantarse y de cómo se siente: "No me siento maltratada, me siento muy maltratada".

Rocío Carrasco habla por primera vez de sus hijos