“Lo que voy a contar no es fácil de contar, pero creo que ya es demasiado tiempo escuchando mentiras y quiero que se sepa la verdad ”, comenzaba diciendo Rocío Carrasco. La compañera que hablaba con Rocío quiso saber si se sentía identificada con la historia que se había contado de ella durante este tiempo y su respuesta fue clara: “En los últimos 20 años no, yo no soy esa persona , yo no soy eso”.

Pero Rocío ha ido mucho más allá y confesado lo que jamás había contado: “No me siento maltratada, me siento muy maltratada, he tenido miedo a vivir la vida que me han hecho vivir. He tenido pánico a levantarme, porque no sabía lo que me iba a pesar durante el día. A eso le tenía terror, a la incertidumbre de no saber qué te iba a pasar”, y finalizaba explicando el motivo de su silencio: “Por terror y por la cara de esos dos niños que son mis hijos”.