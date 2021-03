Rocío Carrasco habla por primera vez de sus hijos Rocío y David y de la última vez que se vieron

Rocío Carrasco: "Me he arrancado de cuajo lo más importante que tiene una mujer, que son sus hijos"

Rocío Carrasco afirma que todo lo ha hecho para "no contribuir al sufrimiento de los niños"

El documental de Rocío Carrasco y todo lo que tiene que contar ha sacudido España. Hasta el próximo domingo no veremos la primera entrega, pero en 'Sálvame' se han emitido cuatro fragmentos de la entrevista previa a la grabación. En ellos, Rocío Carrasco habla de sus dos hijos, de su nula relación con ellos y de las causas que han llevado a esta situación.

"Yo si algo me considero en la vida es buena madre porque yo me he puesto por delante de mis hijos siempre para que a ellos no les rozara ni el aire", es una de las frases que ha dicho.

La última vez que Rocío Carrasco vio a sus hijos

Rocío Carrasco tiene grabadas a fuego las fechas de la última vez que vio a cada uno de sus hijos: el 27 de julio del 2012 y el 23 de junio de 2016. “No se me olvidarán nunca”, dice en la entrevista. Recuerda que al pequeño, David, le dijo que disfrutara mucho del verano y que en septiembre “ya tenía la boda de su madre, que era lo que él quería”. “Ese día no llegó, no dejaron que llegara”, añade.

Rocío Carrasco: “Me considero buena madre”

Lo que más se le ha criticado a Rocío Carrasco es que no tenga relación con ninguno de sus hijos desde hace años. En la entrevista ha respondido a estas opiniones y, al contrario que todas esas personas, opina que es buena madre: “Yo si algo me considero en la vida es buena madre porque yo me he puesto por delante de mis hijos siempre, para que a ellos no les rozara ni el aire. Yo he estado malviviendo 20 años con tal de no contribuir al sufrimiento de los niños. Me he arrancado de cuajo lo más importante que tiene una mujer, que son sus hijos”.

Este cuarto fragmento de vídeo lleva por título ‘Habrá quien no me entienda’, que es lo que la hija de Rocío Jurado piensa que puede pasar después de que se emita el documental. “Habrá quien me entienda y quiera hacer como que no me ha entendido porque no le convenga y habrá quien no me entienda realmente. Pero yo ahí no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es mostrar y demostrar la verdad”, ha dicho.

Rocío Carrasco acusa a Antonio David

En otro de los fragmentos de vídeo, Rocío Carrasco ha acusado directamente a Antonio David Flores. Ha dicho que no se reconoce en lo que se ha dicho en los últimos 20 años sobre ella, sobre todo por parte del pare de sus hijos, Antonio David Flores.

“No me siento maltratada, me siento muy maltratada, he tenido miedo a vivir la vida que me han hecho vivir. He tenido pánico a levantarme, porque no sabía lo que me iba a pesar durante el día. A eso le tenía terror, a la incertidumbre de no saber qué te iba a pasar”, y finalizaba explicando el motivo de su silencio: “Por terror y por la cara de esos dos niños que son mis hijos”.

