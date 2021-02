“Sabíamos que tenías muchas ganas de entrar en ‘Sálvame”, bromeaba el presentador, y no entiende cómo no se pone la tele de fondo para enterarse de todo mientras organiza la ropa, “es que estoy para arriba y para abajo no me compensa”, le ha explicado.

"Pero por qué no ves ‘Sálvame’ si ahora no estamos hablando de vosotras, bueno solo un poquito”, le ha contado Jorge Javier, y le ha apuntado lo que acababa de decir Kiko Matamoros, “creo que Alejandra no soporta a Carmen Borrego”. “No voy a entrar en esas tonterías”, le ha contestado sin entrar en muchos detalles Terelu, pero Jorge Javier no se ha dado por vencido y le ha insistido en este tema, “a que no voy desencaminado”.