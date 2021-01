Jorge Javier Vázquez se moja sobre la entrevista de María Teresa Campos e Isabel Gemio: "Ver a las dos es terrible"

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez se preguntaba: “¿Teresa no tiene la veteranía para escaparse de ese tipo de preguntas?” Mila Ximénez apuntaba que Teresa no iba preparada para ese tipo de juego.

“No lo supo gestionar”, insistía Jorge Javier Vázquez, que no entiende por qué se ha emitido: “Si no, te levantas, te vas y le dices que no emita la entrevista, que es grabada, antes de quedar así, porque ver a las dos es terrible (…) Mejor te levantas, dices que no estás cómoda y no pasa nada”.