Del amago de abandono a las pullas: los comentarios de Teresa Campos que hirieron a Jorge Javier Vázquez

La presentadora, bromeando, le pidió a Jorge Javier Vázquez que le dijera algo que la enfadara para simular el comportamiento del que Fiorella le acusaba, pero cuando empezó a escuchar al presentador decirle cosas como que Alonso Caparrós dice que trabajar con Terelu es horrible o que Rocío Carrasco no se habla con su hija Carmen, Teresa devolvió el ataque.

Aunque entre risas y persiguiéndolo por el plató del programa, le dijo cosas como “eres un gamberro asqueroso”, “te vas por ahí y como no eso te va a dar la cosa”… Siguiéndole el juego, Jorge Javier seguía diciéndole “Edmundo te quería tangar con la casa” y Teresa respondía con un: “Una m**, gili***, anda tonto si no tienes a nadie, no te quiere nadie, estás más solo que la una”.