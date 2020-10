La propuesta de la cúpula y de Jorge Javier Vázquez que cabrea a Belén Esteban: le proponen que abdique como princesa del pueblo

Así que Belén nos ha confesado que le ha hecho una promesa a alguien: no hablar de estos temas en televisión. La colaboradora no piensa romperla pero, minutos después, Jorge Javier Vázquez le transmitía una propuesta de la dirección: “Van a proponerte que abdiques como princesa del pueblo, si no vas a hablar de tu familia real…”

A Belén le cambiaba el gesto, no le hacía ninguna gracia el comentario del presentador pero respondía rápida: “Yo no me puse el título y tú me lo quitaste, después de la movida”… La colaboradora se niega a participar de esa “ceremonia de la abdicación”, sin embargo, hay a quien la idea le parece divertida e incluso buscan sucesora… ¿Anabel Pantoja?, se preguntaba Kiko Matamoros.