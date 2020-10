Jorge Javier Vázquez zanja su relación con las Campos tras la entrevista de Teresa: "No es la primera vez que me maltrata en un plató"

"Sabía a lo que venía, miente a sus hijas"

"Si tiene un conflicto con las niñas y a las niñas les oculta la verdad, no puede venir, salpicarnos

Teresa Campos amenazó e incluso amagó con irse el plató de ‘Sábado Deluxe’ ¿El motivo? No quería abordar las polémicas que rodean a su familia, solo quería dejar claro que no se iba a reconciliar con Edmundo Arrocet, que no había acercamiento entre ellos pero también que no iba a permitir que se dijeran “mezquindades” del humorista como que se ha aprovechado de su relación.

El programa daba paso a un vídeo resumen de sus polémicas, pero tenía que interrumpirse la emisión porque Teresa se estaba yendo de plató… Regresó, pero se negó a que se emitieran este tipo de vídeos y no se salió de los temas que quería tratar.

Así que muchos han criticado su postura… Pero Jorge Javier Vázquez no se había pronunciado, hasta ahora: “Prefiero no hablar y me está costando muchísimo, mucho, no lo estoy pasando nada bien y no sé hasta cuándo aguantaré sin hablar”.

El presentador ha preferido guardar silencio pero ha querido dejar algo claro y es que ha hablado con una persona de la cúpula para aclarar en qué términos se acordó la entrevista con la presentadora: “Le he preguntado si se pactó que no se iban a tratar estos temas y me ha dicho que nunca, por muy ahogados que estuvieran, jamás habrían podido prometer una cosa así. Bajo ningún concepto se le dijo que no tenía que enfrentarse a esos temas”.

Y es que Jorge Javier deja claro que nadie que se dedique al medio puede creer que va a estar en una primera entrevista durante dos horas hablando solo de Edmundo Arrocet: “Ella puede contar la versión que quiera, lo que no puede hacer es mentir”.

“Ella sabía perfectamente a lo que venía en todo momento”, insistía el presentador y añadía: “A mí lo que no me sirve es pretender enmascarar la realidad, si ella quiere engañar a sus hijas contándoles una versión que no se ajusta a la realidad es una cuestión de Teresa Campos, pero es mentira”.

Además, ha explicado que la propia Teresa negoció su contrato con el programa, con lo que no hay malentendido posible: “Que no me cuente luego Terelu que venía a una entrevista blanca y a un homenaje, porque es mentira, absolutamente mentira”.

Por eso, el presentador se dirigía directamente a Terelu Campos y Carmen Borrego: “Podéis creer a vuestra madre si os apetece o si os conviene de cara a la galería, pero lo que os diga es mentira”.

Kiko Hernández, que comió con Teresa Campos días antes, contaba que a raíz de ver la promo del espacio, en la que se escuchaba cómo Jorge Javier dejaba un mensaje de voz en el contestador de la presentadora preguntándole ya por todas polémicas, le creó “un conflicto familiar”.

Con esta última afirmación, el presentador veía ratificado lo que él piensa que ha sucedido: “Claro, porque le miente a las hijas, si tiene un conflicto con las niñas y a las niñas les oculta la verdad, no puede venir y salpicarnos a todos, porque esas cosas las tiene que arreglar ella con sus hijas, no venir aquí y dinamitar el programa”.

Y, pasados los minutos, el presentador acababa por estallar. En su opinión, Teresa Campos vino a luchar, pero perdió y lo hizo de una forma “estrepitosa”, “bochornosa” y “escandalosa”. No cree que sea bueno para él ni para su salud emocional callarse y por eso ha dejado claro que lo pasó “francamente mal”, porque entiende que un entrevistado se lo ponga difícil, lo que no puede entender es que esa persona sea Teresa Campos.

“Hay unas líneas rojas que por honestidad no puedo pasar, hay temas con los que no se puede hacer broma bajo ningún concepto”, apuntaba el presentador y revelaba que, tras el programa, recibió una llamada de su madre casi a las tres de la madrugada y le impresionó: “Jamás la he escuchado hablar con un tono de voz tan entrecortado, preocupado, indignado… su primera pregunta fue: ‘¿Estás bien? Si la llego a tener delante no sé lo que le hago… no te puedes imaginar cómo están tus hermanas”.

Pero la decepción no es solo con ella, también lo es con sus hijas: “Pasé un domingo fatal, horroroso, no llamó pero eché más en falta una llamada de Terelu y de Carmen diciendo que lo siente, pero ese silencio de las dos…” Le han demostrado que no han estado a la altura con él, de hecho, las palabras de Carmen en ‘Viva la vida’ fueron para él como “dos bofetones” y pasa de la decepción a la tristeza.

Por todo ello, ha tomado una decisión: “No tengo interés en tener ningún tipo de relación ni con ella ni con sus hijas. Después de la entrevista me siento profundamente liberado porque no es la primera vez que María Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión”.