Era algo que no quería aclarar inmediatamente después de la marcha de Mila Ximénez, pero tanto la dirección de ‘Sálvame’ como el presentador creen que era necesaria. Mila Ximénez estaba convocada para participar en el primer programa de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', pero no pudo asistir porque no se encontraba bien.