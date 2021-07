“Una manzana es una manzana y una pera es una pera, cuando hay una paliza es una paliza”

Kiko Matamoros le recordaba que hay una ley que "anula" los antecedentes penales de los menores de edad

Pero además, Rocío Carrasco se ha enfrentado con Marta López y se ha reencontrado con María Patiño

En su primer día en ‘Sálvame’, Rocío Carrasco se ha reencontrado con todos los colaboradores del programa pero, sin duda, el momento más tenso ha sido el vivido con Kiko Matamoros. El colaborador no entiende que Rocío no intente evitar que se hable mal de su hija, Rocío Flores, utilizando términos como paliza y Rocío, emocionada, respondía: "Cuando hay una paliza, es una paliza".

Nada más llegar, Kiko Matamoros le apuntaba que cumple a la perfección con este dicho: “Vencerás pero no convencerás”. Cree que ha vencido en parte de su relato, pero no ha convencido a todos. Quería hablar con “honestidad” y “objetividad” sin ánimo de hacerle daño pero las caras de Rocío lo decían todo…

Rocío respondía que ella ha intentado pasar por la vida “sin hacer daño a nadie”, preguntaba al colaborador en qué no le ha convencido y quería saber si ya ha visto su docuserie porque siempre se ha negado a hacerlo.

Kiko Matamoros apuntaba entonces lo que no entiende. El colaborador recordaba a su nueva compañera de plató que existe una ley que “anula” los antecedentes penales que de los menores de edad, con lo que se establece que su pasado debe ser borrado. Lo decía por la agresión que Rocío Flores protagonizó contra su madre a los 15 años y por la que fue condenada.

“¿Qué sientes cuando dibujan a tu hija como una pandillera y un ser agresivo?”, le preguntaba y la respuesta de Rocío era clara: “Con mucho dolor”. Sin embargo, le dejaba claro que ella no es quien ha “propiciado” que esto suceda, no tiene la responsabilidad aunque sí le causa dolor.

Rocío preguntaba a Kiko cómo lo viviría él y coincidía: con mucho dolor. Sin embargo, matizaba también que hubiera intentado evitar que se hablara en los términos en los que se ha hablado de Rocío Flores. Se refería a evitar que haya periodistas que incidan en términos como paliza, Rocío le recordaba que es un término recogido en una “sentencia judicial” y Kiko replicaba que a efectos legales, esa sentencia ya no existe; “¿Pero los hechos han existido?”, e preguntaba Rocío.

“Una manzana es una manzana y una pera es una pera, cuando hay una paliza es una paliza”, insistía Rocío; “¿No te duele?”, preguntaba de nuevo Matamoros y Rocío, cansada, respondía: “¿Cómo no me va a doler si la paliza me la dio a mí? ¿De qué estamos hablando? Cómo no me va a doler?”

Rocío explicaba a su compañero que era imposible contar su historia y que se entendiera sin hablar de este episodio, pero le dejaba claro: “Hubiese deseado que nunca hubiese ocurrido”.

Las disculpas de María Patiño

María Patiño cree que en la historia de Rocío Carrasco se “ofuscó” y no supo ver con claridad lo que sucedía. Es más, confesaba ante Rocío que se sintió “avergonzada” de su comportamiento: “Cuando lo sentí, así lo expresé”.

“Si yo llego a saber que Rocío Carrasco es víctima de la violencia vicaria no habría tenido necesidad de que hablara públicamente para contarlo, el problema es que yo no lo sabía y me costó verlo”, reconocía.

El enfrentamiento de Rocío Carrasco y Marta López

Durante su paso por ‘Supervivientes’, Marta López ha fraguado una fuerte amistad con Olga Moreno y algunas de sus frases parecían alusiones veladas a Rocío Carrasco. La colaboradora entraba asegurando que aunque no le desea nada malo, su empatía es con Olga y su nueva compañera le decía: “No me tienes que dar explicaciones, no las quiero”.