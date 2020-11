Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre la guerra abierta en el clan Pantoja: "Ella se ha quedado sin excusas"

Jorge Javier Vázquez ha dedicado el último post de su blog en la revista Lecturas 'Vidas propias' a hacer una reflexión sobre todo lo que está pasando últimamente en el clan Pantoja . "Isabel Pantoja es Isabel Pantoja pero no el personaje que ella cree, sino otro que poco tiene que ver con la realidad que se ha forjado en su mente. Pantoja es muy grande . Eso es indiscutible. Pero aún siendo muy grande no es todo lo grande que ella cree ser y ahí es donde radica su particularidad", comienza explicando el presentador.

El periodista explica que la intérprete de 'Marinero de luces' ha sido muy hábil a la hora de saber cuando callar, pero que sin embargo, no ha sabido mirar más allá de Cantora: "Es una buena artista que ha sabido manejar los silencios como nadie. Solo lo ha roto cuando se le han hinchado las narices y ha entrado por teléfono en televisión hecha un basilisco o una dolorosa en estado de trance. Uno de sus grandes errores es no haber tomado distancia. Salir de esa Cantora que le atrapa y ver desde lejos que ese universo tan asfixiante que se ha creado con los años necesita orearse. Abrir puertas y ventanas para que entre el aire y renueve el ambiente oscuro que campa por la finca. Tirar de ironía para no quedarse anclada en una fotocopia raída de sí misma", dice.