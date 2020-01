El ‘interrogatorio’ de Jorge Javier Vázquez a Sandra Barneda: “¿Ligas mucho?”

Sandra Barneda ha venido a hablarnos de ‘La isla de las tentaciones’, tras debatir sobre las relaciones de parejas y la lealtad, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para hacerle una especie de ‘interrogatorio’: “¿Tú ligas mucho?”; “no te creas, no me entero, soy muy tímida”, le ha respondido ella.

J.J., a Sandra: "Tus lloros me llegaron al alma"

Recientemente, la presentadora ha viajado junto a Jesús Calleja, hemos podido ver su aventura en 'Planeta Calleja' y también sus declaraciones más sinceras. Sandra no pudo evitar las lágrimas contando cómo le dijo a sus padres que es homosexual y es que estuvieron nueve meses sin hablarse. La presentadora se rompió y sus lágrimas impactaron mucho a Jorge Javier Vázquez, que le decía: “Hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo, mi orientación sexual es lo que más me ha marcado en mi vida indiscutiblemente. Esos lloros me llegaron al alma”; "soy una mujer vulnerable", respondía ella.

¿Caerían en la tentación?

'La isla de las tentaciones' ha generado el debate sobre lo que cada persona consentiría en su pareja y Sandra Barneda y Jorge Javier Vázquez también han opinado. "Yo prefiero no saber lo que hace mi pareja cuando no está conmigo", decía él; "estoy de acuerdo en que la tentación está en cualquier lado y no me creo que si llevas siete o tres años con tu pareja, no hayas sentido deseo por otra persona", respondía ella.