Los polémicos audios de José Antonio Avilés sobre sus supuestos negocios: la 'gran rajada del exconcursante de 'Supervivientes'

Por primera vez escuchamos a Avilés hablar de sus supuestos tejemanejes

“Yo demostraré, me cueste lo que me cueste, que las cosas de las que se me acusan son inciertas”, ha asegurado José Antonio Avilés en ‘Supervivientes’, ya como exconcursante. Y lo cierto es que durante su participación en el programa se le ha acusado de todo: le reclaman supuestas deudas o estafas y hasta presunta falsedad documental. De hecho, aseguran que miente hasta en sus estudios de periodismo, que dice haber cursado en la Universidad de Gales.

El concursante se quejaba de que no se respete con él la presunción de inocencia y añadía que, con 24 años, se puede confundir y tener errores: “A José Antonio se le ha mandado al paredón y yo daré todas las respuestas, me explicaré y pediré perdón pero tengo 24 años”.

Avilés asegura que han intentado inhabilitarle

Hasta ahora hemos escuchado a multitud de personas en su contra y, por primera vez, vamos a escuchar en ‘Sálvame’ al propio Avilés hablando de los supuestos tejemajes. En el primer corte, se quejaba ante el supuesto estafado de que le habían intentado inhabilitar “como persona”: “Yo me he encontrado un escrito en el juzgado de Posada que a mí me han intentado inhabilitar mi trabajo”.

Según el exconcursante, le había llamado el abogado para decirle: “Me acaban de redirigir desde contratación de Mediaset una carta firmada por una señora que te está poniendo en duda tu capacidad profesional y mental”.

El negocio de José Antonio Avilés ¿en Cabify?

También habla de supuestos negocios. “El último negocio en el que me he metido es Cabify ¿Vale?”, le escuchamos decir pero sus siguientes palabras nos dejan desconcertados por la confusión de conceptos: “Cabify va muy bien pero es que tengo el bloqueo del dinero del capital pero creo que eso no afecta al resto de dinero por cláusula o por la prima de riesgo ¿No?” Tras escucharle, la carcajada era general: “La prima de riesgo debía ser de Chipiona”, decía Jorge Javier Vázquez entre risas.

Avilés contó que le detuvieron en la aduana en México por blanqueo