José María Franco se defiende: "La que está mintiendo es Rocío Flores a su padre"

José María Franco ha accedido a que 'Sálvame' le haga una entrevista por la polémica que ha ocasionado la información que le dio a Lydia Lozano sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Ha dejado claro que la fuente es él y ha defendido a su hija: "Ella no ha tenido nada que ver con esto. Le han dicho de todo y van a tener que responder ante eso. Yo le di la información Lydia".

Pero hay más. José María ha puesto en duda la "confianza" de Rocío Flores hacia su padre: "La que está mintiendo es Rocío Flores a su padre y él lo sabe". También ha respondido a Antonio David tras decir que va a tomar acciones legales contra él y su hija: "Que me demande, que vamos a correr muchas demandas... porque de aquí en adelante no me voy a callar nada".