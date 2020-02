Lydia Lozano, tras enseñarle las pruebas a Antonio David: "Me han utilizado para hacerle daño"

Tras enseñarle las pruebas a su compañero, ha salido de dudas: "Hay dos folios donde Antonio, tras leerlo todo, me ha subrayado una cosa que es mentira y me lo ha explicado". Según ha contado Lydia, la persona que le pasa la información vivió unos años muy importantes con el colaborador, por eso lo creyó.

"Dice unas cosas que no son verdad porque no sabía esos datos, pero casi todo es verdad lo que cuenta el informador", ha contado Lydia. Por lo tanto, y tal y como han contado los colaboradores, no es verdad que Rocío Carrasco y Rocío Flores hayan tenido una conversación. "Yo creo que la fuente me ha utilizado para hacer un daño colateral a Antonio David", ha zanjado Lydia.