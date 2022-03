José Ortega Cano pierde los papeles con Kiko Jiménez: "¡Cornudo!"

Pero Kiko no se dio por vencido. Después de cinco horas y media esperando a las afueras de Las Ventas, finalmente Ortega abandonaba la plaza. Nuestro reportero no lo dudó dos veces y le siguió hasta la puerta de su casa.

Fue allí donde vivieron un momento realmente tenso. Kiko Jiménez continuaba haciéndole preguntas. Ortega Cano, quien llegaba escoltado por seguridad del evento, no daba respuesta. "No dé golpes al cristal", decía Kiko. "¡Cornudo!", le gritaba el diestro desde dentro del coche. Kiko no conseguía dar crédito en ese momento: "¿Cómo me ha llamado?", decía.