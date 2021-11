Alejandra Rubio y Kiko Hernández llevan semanas inmersos en un cruce de zascas entre el plató de ‘Sálvame’ y ‘Viva la vida’. La última polémica ha venido provocada por unas palabras de la hija de Terelu Campos en las que, enfadada, mostraba su deseo de que el colaborador de ‘Sálvame’ no visitara más a su abuela y el aludido ha respondido alto y claro.

Kiko Hernández dejó caer que Alejandra Rubio no ha echado una mano a María Teresa Campos en la mudanza de su casa: “No voy a contestar a eso me parece taaaan que no voy a decir nada”, se quejaba una evidentemente molesta Alejandra Rubio.