“No voy a contestar a eso me parece taaaaan…”, se quejaba Alejandra ante las palabras del colaborador de ‘Sálvame’ y dejaba algo claro: “No le doy importancia a lo que diga ese señor”. Por tanto, no va a contestar a “nada” de lo que diga.

Alejandra no sabe cuándo inaugurará su abuela su nueva casa, pero irá en cuanto esté lista. Eso sí, se mostraba esperanzada en que Kiko Hernández no sea invitado y no repita comidas y celebraciones con su abuela como hizo en su anterior vivienda: “No creo que esté más, espero que no esté más”.