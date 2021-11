Una conversación de Carmen Borrego con Belén Esteban durante una pausa publicitaria nos descubre el verdadero problema con Terelu Campos

"Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Esto ¿Qué c*** es?", decía Carmen Borrego a Belén Esteban en su charla

"¿Pero esto lo ha dicho Terelu?", se preguntaba Belén Esteban

El conflicto entre Carmen Borrego y Terelu Campos se enquista con el tiempo. Se han enfrentado mediáticamente, en la pelea también ha intervenido Alejandra Rubio y que se produce entre platós de televisión... Sin embargo, 'Sálvame' ha descubierto algo que desconocíamos gracias a una conversación de la colaboradora de 'Sálvame' con Belén Esteban durante una pausa publicitaria, una charla que el programa ha grabado sin que sus protagonistas se dieran cuenta.

El 14 de septiembre, Carmen Borrego lo confirmó: ella y su hermana no se dirigen la palabra. Este anuncio se producía 46 días después de la vuelta de Carmen al universo de ‘Sálvame’ con ‘La última cena’, un periodo de tiempo en el que además estalló el conflicto con su sobrina, Alejandra Rubio.

Pero hay algo que no sabemos, el verdadero porqué de su conflicto y ha salido a la luz en una conversación que Carmen tuvo con Belén Esteban. Creían que no eran oídas, pero estaban microfonadas y, aunque se produjo durante una pausa publicitaria, se grabó.

El enfado de Carmen Borrego

Tan solo con el anuncio de que los más de nueve minutos de esta conversación iban a ver la luz, el cabreo de Carmen era evidente dado que era una conversación privada y Belén Esteban, anticipando lo que iba a ocurrir, advertía: Terelu se va a molestar. “Repito, yo esto no lo hago en público”, se justificaba Carmen Borrego.

Los audios de Terelu Campos que cabrearon a Carmen Borrego

Pero ¿Qué se dijeron? Por el momento solo hemos escuchado cómo Carmen empieza a desahogarse con Belén contándole cosas que desconocíamos: "Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Esto ¿Qué c*** es? (...) Tengo tres audios de ella insultándome a mí y a mi marido, tiene que pedirme perdón, no puedo llamarla, tiene que ser ella".

"Yo cedo siempre, es que estás hablando de algo que no sabes, Belén, yo cedo siempre, y llega un momento que me pongo en mi sitio porque no puedo ceder siempre", se quejaba la pequeña de las hermanas Campos, que se niega a pedir perdón. "Tiene que pedirme perdón, no puedo lalmarla tiene que ser ella", pedía Carmen.

Carmen Borrego matiza