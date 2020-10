Kiko Hernández responde a las críticas de Alejandra Rubio: “El modelo de televisión que yo hago y tú criticas es el mismo que hacía tu abuela”

“Lo siento, sé que la voy a liar pero me parece tan heavy, los insultos y todo… de verdad, si se piensa que mi tía tiene trabajo aquí gracias a él, no hay por dónde cogerlo”, se quejaba Alejandra. Además, la hija de Terelu le dejaba algo claro a Kiko en primera persona: no le hace daño diciendo que está a años luz y que aún le queda mucho por aprender.

Sin embargo, sí ha querido decirle algo con respecto a lo que piensa de su trabajo: “El modelo de televisión que hago y que tú criticas, que te da vergüenza que haga este tipo de comentarios, que cómo se me puede permitir esto… Yo no me lo he inventado, tu abuela María Teresa Campos en un programa que dirigía tu tía permitía a un señor como Coto Matamoros decir que Lydia Lozano se tiraba de los pelos de ahí abajo para llorar por lo de Ylenida”.