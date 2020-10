Kiko Hernández reconoce su error con Carmen Borrego: "Estuve muy mal, no te merecías ni el tono ni la dureza del mensaje que lancé"

“Como no soy masoquista no voy a contestar a nada, que cada uno juzgue no voy a hablar por mi salud, lo mejor que puedo hacer por mí misma es callarme ¿Qué tendría que decir? como no me voy a poner a ese nivel lo más honrado es callarme me duele por mí por mi familia mis hijos mis amigos”, respondía Carmen.