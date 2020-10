Alejandra Rubio explota por las críticas de Kiko Hernández contra Carmen Borrego: "Me da muchísima vergüenza"

A la enemistad entre Kiko Hernández y Carmen Borrego se la ha sumado una nueva protagonista, Alejandra Rubio, que no ha dudado en dar la cara por su tía en ‘Viva la vida’ para defenderla de los zascas que el colaborador le manda desde ‘Sálvame’.

Después de escuchar calificativos como “Potota” o a Kiko Hernández criticando que no pase más tiempo junto a su madre, Carmen Borrego se ha mostrado firme y ha dicho que no iba “a contestar a nada” y que lo hacía por su salud, por sus hijos y por su marido. “Necesito que esto no siga y lo mejor que puedo hacer es callarme”, decía la colaboradora.