Kiko Hernández lanza un reproche contra Chelo Gª Cortés: “No puedes acusar al programa de crueldad y seguir sentada”

Atónita, se quejó de que la situación era “cruel” y 24 horas después, Kiko Hernández lanzaba un reproche a su compañera. No entiende su comportamiento y es que, si estaba incómoda, cree que debería haber abandonado el plató y no seguir sentada.

“Lo que no hago es acusar de crueldad y seguir sentada, es mi opinión”, decía él; “yo tengo la mía”, replicaba ella, reprochándole además al colaborador el insulto que le dirigió: “No soy una cerda, no me sentí apoyada por ti en ningún momento”.