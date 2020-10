María Patiño tuvo que apagar la tele viendo a Chelo Gª Cortés en 'Quiero dinero': "Me dio pudor"

Su compañera y amiga, María Patiño, no estaba en plató durante el espacio y, 24 horas después, Kiko Hernández le preguntaba cómo había vivido la aventura de su amiga en directo: “Lo vi, pero me dio pudor verlo y lo apagué”, confesaba.

Y es que ella quiere a Chelo, la notó nerviosa, supuso que las fases iban a ir in crescendo y prefirió no verlo “para no mover los dedos”, decía en alusión a los mensajes que a veces manda a sus compañeros cuando ella no está en directo y que acaban de provocarle un disgusto con Mila Ximénez.