Kiko Hernández desvela a quién le ha pedido dinero Chelo Gª Cortés en 'Sálvame': Matamoros, Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez

Kiko Hernández ha soltado otra bomba y es que al parecer Chelo tenía pensado pedirle dinero a Paz Padilla, a Kiko Matamoros y a Jorge Javier y, aunque no lo habría pedido directamente, habría pedido a Mila Ximénez que lo hiciera por ella: "Eso se llama pedir dinero, no mientas a los lectores de la revista". Además, le ha recordado que él no le ha dejado dinero nunca porque sabe que no puede devolvérselo: "Como tú misma has dicho, no tienes años, ni vida aunque te reencarnaras cuatro veces, para pagar lo que debes. Lógicamente yo no soy imbécil y no le voy a quitar dinero a mis hijas por dártelo a ti para que no me lo devuelvas".