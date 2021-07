“Aquí había un colaborador que rellenaba sus botellas de agua con ron. Un día, cuando no había covid, yo cogí su botella para darle un trago porque tenía una sed que me moría, una botella azul oscuro y me ardía la boca, creía que me querían envenenar. Luego ya yo me fijaba en él ya veía que él vaciaba la botella de agua y la rellenaba de ron y se pasaba la tarde a sorbitos”.