Kiko Rivera se comprometió en público durante una charla en directo con Sofía Cristo a someterse a un tratamiento para superar su problema de adicciones. Sin embargo, según el confidente que nos visita en ‘Sálvame’, el DJ no habría asistido a esta terapia y la propia Sofía se lo ha confirmado a Lydia Lozano.

Me dicen que Kiko Rivera no llegó ni a iniciar su tratamiento

“La información que tengo es que en primavera se hizo una reunión, Sofía Cristo acudió con un terapeuta a visitar a Kiko, se hizo una reunión en la que se habló sobre qué iba a consistir la terapia, las cosas que Kiko tenía que hacer o dejar si quería someterse y no se llegó a u acuerdo”, nos transmitía el confidente, que añadía: “Me dicen que Kiko Rivera no llegó ni a iniciar su tratamiento”.

Pero ¿Por qué no pudo ser? Al parecer, Kiko tendría que cambiar su día a día: “No podría llevar el estilo de vida que ha estado llevando este año”. No se refieren a salidas nocturnas o malos hábitos, sino que a que necesita “tranquilidad” y alejarse de los problemas: “Sabemos que tiene problemas con su familia, la presión mediática, nuevos proyectos musicales y esa agitación no es la que le recomiendan los profesionales”.