“Eres una mala profesional porque no lo escuchaste, dije que Potota se estaba lucrando”, recordaba Kiko y es que la gran parte de sus acusaciones se dirigieron contra Carmen Borrego y no contra Terelu: “¿Qué te quieres parecer a tu madre? Solo te pareces a ella en la estatura, en comunicadora cero”.

“Expiar las culpas dice…, eso sí me gustaría que me lo aclararas ¿Qué culpas tengo que expiar yo?”, se preguntaba Hernández, que asegura que duerme muy bien: “Lo único que dije es que me parecía innecesario hablar de ciertos temas en bañador, con las pistolitas de agua y la sonrisa en la cara, eso es lo que me parecía bochornoso”.