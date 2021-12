Kiko Hernández habla de sus negocios y desvela si podría dejar de trabajar

El material comprometido de María Teresa Campos que termina con el fuerte enfado de Carmen Borrego y Kiko Hernández

Las palabras de Carmen al amigo de Kiko, el que hizo la mudanza, hacen enfadar al colaborador

Kiko Hernández recibía una información de lo más fuerte durante el programa de ayer de 'Sálvame' donde le dicen que tienen un material comprometido de María Teresa Campos. Material, que al parecer, de lo más comprometido y se convierte en inexplicable el hecho de que se haya encontrado de esta manera: un chico pasea con su perro, que termina encontrando los papeles en medio de un descampado.

La polémica en la mudanza de Teresa Campos: el material comprometido que se encuentra en un descampado

Carmen Borrego, que se enteraba en el día de ayer por teléfono de todo esto, hoy ha estado en plató para hablar de todo esto: "No sé cómo ha ocurrido esto, lo que tengo claro es que no están en un descampado. Yo he sido la que he hecho esa mudanza, no quiero hacer responsable a nadie sin ver las pruebas". La colaboradora ha podido hablar con el responsable de la mudanza y le dice que esto "no puede ser" y es que cree que alguien ha hecho fotos de todo esto "dentro de la casa" y no donde se ha dicho.

La hija de la periodista da todos los detalles sobre esto

"Los documentos importantes se han guardado y había una caja para destruir", ha asegurado Carmen Borrego y cuando se le ha preguntado por su enfado con Kiko Hernández al enterarse de la información ella ha afirmado que estaba "muy nerviosa". Tras esto, Kiko Hernández ha estallado y salido del plató: "Todo lo que ha dicho es mentira". Y que ha explicado a Jorge Javier Vázquez: "Si tú por limpiarte el trasero vas a meter porquería en una relación que yo tengo desde hace mucho tiempo con un amigo mío...".

Kiko Hernández pide explicaciones de sus palabras a la colaboradora

"Con esa persona me pongo como una fiera porque le pido responsabilidades", le replica Carmen Borrego y Kiko Hernández cuenta todo: "El que hizo la mudanza de Teresa Campos es amigo mío, se lo recomendé a Carmen y le hacen un descuento. Entra Carmen Borrego y dice que tiene que pedir responsabilidades a la agencia que ha hecho la mudanza sabiendo que son amigos míos, pero vamos más allá, esta empresa llama a Carmen y le dice: 'Yo no he sido, ha sido Kiko Hernández, el que ha dicho que la agencia de trasportes es una mierda, le dice a esa empresa que yo cobro dinero por pasar esa información".

El enfado de Kiko Hernández que hace llorar a Carmen Borrego