Bárbara Rey niega la relación con Bigote Arrocet, según Lydia Lozano

Lydia Lozano asegura en 'Sálvame' que Bárbara Rey tan solo ha visto en dos ocasiones a Bigote Arrocet y niega que sean pareja, como así se ha publicado. La noticia saltaba a los medios tras ver unas imágenes de ambos juntos acudiendo a una cena: "Lo que no sabía Bárbara es que iba a anunciar que era la nueva pareja, ella no lo sabía, si tú hablas con Bárbara, te dice que lo conoce de dos veces", decía la colaboradora de 'Sálvame'.

Tras ciertas averiguaciones, Lydia descubrió que se trataba de Bárbara Rey, pero le pidieron silencio para no desvelar la sorpresa: "No es la novia, han comido solamente dos veces en su vida". La periodista no sabe si se trata de un montaje, pero negaba que la vedette haya participado de él: "Edmundo llamó a Bárbara, el montaje a lo mejor es por parte de él".