Kiko Hernández transmite las últimas palabras de Mila Ximénez para 'Sálvame': "Dijo que iba a cuidarnos desde el cielo y que nos haría señales"

“A mí se me ha ido una amiga como pocas, he tenido yo voy a tirar para adelante pero me va a costar mucho”, reflexionaba el colaborador de ‘Sálvame’. Kiko no puede dejar de recordarla y hasta escucharla quejándose por lo bajo cada cinco minutos a lo largo de las cuatro horas de programa: "Yo vivía ocho programas en uno".