La reacción en directo de Kiko Jiménez a la visita de Suso Álvarez a su novia en ‘Sola’: “Es un golpe bajo”

Sofía Suescun y Suso Álvarez vivieron un tórrido romance cuando se conocieron como concursantes de ‘Gran Hermano’. Sin embargo, tras su ruptura y con el paso del reality, la relación entre ellos no ha hecho más que ir a peor…

Por eso, cuando Kiko se ha enterado en directo en 'Sálvame' de que Suso iba a visitar a su novia en el reality en el que participa ‘Sola’, se quejaba: “Es un golpe bajo, no pitan nada”. Y dicho y hecho, apenas segundos después, Suso entraba a la casa de ‘Sola’ para disgusto de Sofía, que no quería ni saludarle chocando puños.

“No me alegro mucho, Suso”, decía ella, él le aclaraba que iba “de buen rollo” pero ella tenía otra idea de sus intenciones: “Te conviene venir, no me apetece hablar contigo”. Él le pedía que al menos le invitar a un café pero ella negaba y él optaba por la ironía: “¡Crisis! ¡Crisis!”